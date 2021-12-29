Специалисты комздрава не нашли очередей у поликлиник в трех районах Петербурга

Первый выезд был совершен сегодня вечером в Калининском, Московском и Невском районах.

В четверг, 27 января, комитет по здравоохранению сообщил, что будет контролировать наличие очередей в медучреждениях. Так, будут проводиться объезды больниц, где проходят лечение пациенты с ОРВИ или коронавирусом.

Как рассказали в комздраве, первый выезд был совершен сегодня вечером в Калининском, Московском и Невском районах. На улицах вблизи учреждений очереди не было.

Они добавили, что в вечернее время нагрузка на враче значительно сокращается, нежели в утренние часы. Специалисты контролируют ситуацию, что позволит вовремя принимать меры и усиливать персонал в тех медучреждениях, которые не справляются с приемом пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернули дополнительные коронавирусные койки. Дополнительные койки развернули в психиатрической больнице, в роддоме и детской больнице.

Фото: Piter.tv

