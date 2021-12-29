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В Петербурге развернули дополнительные коронавирусные койки
Сегодня, 15:18
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В Петербурге развернули дополнительные коронавирусные койки

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Дополнительные койки развернули в психиатрической больнице, в роддоме и детской больнице.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжается перепрофилирование дополнительных коек в медицинских учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению. 

В инфекционные дополнительно перепрофилировали 60 коек в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, 75 инфекционных коек появились в Родильном доме №16.

Также на прием детей с инфекционными заболеваниями перешла Детская городская больница святой Ольги. Там развернули 251 койку. Ранее стало известно, что заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге выросла в 8 раз.

Фото: Piter.tv

Теги: койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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