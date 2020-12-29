Специалисты ищут провалившегося под лед в районе Володарского моста петербуржца

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина шел по льду у Володарского моста.

Вечером в понедельник, 25 января, в полицию поступило сообщение об упавшем под лед человеке, сообщил источник в правоохранительных органах.

К месту выехали спасатели: специалисты поговорили с заявителем. По его словам, он видел, как за 150 метров от Володарского моста шел человек. Он шел в сторону моста Александра Невского. Свидетель отметил, что к нему подошли два человека и отметили, что человек провалился под лед. Разведка продолжается, упавшего пока не нашли.

Ранее мы писали, что более 600 людей заметили на льду акваторий в Курортном районе.

Фото: Piter.TV