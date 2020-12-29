Более 600 людей заметили на льду акваторий в Курортном районе

О несчастных случаях не сообщалось.

В Курортном районе Петербурга как минимум 650 человек заметили на льдах акватории. С рыбаками провели беседу, узнал Piter.TV от источника.

По 300 человек вышли на лед в Ушково и Репино, еще 50 заметили в Комарово утром 24-го января. Такая же ситуация произошла и в Приморском районе. — парке 300-летия Петербурга, Лахте. Помимо рыбаков по льду гуляли отдыхающие.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее утром с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков. Они находились на территории Комплекса защитных сооружений.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб