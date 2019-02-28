Специалисты ищут источник зловония в пруду парка "Героев-пожарных"

Горожане обнаружили в воде мертвую рыбу.

Жители Фрунзенского района обеспокоены зловонием из пруда в парке "Героев-пожарных". К тому же там обнаружили мертвую рыбу и птицу.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направили на территорию специалистов, которые должны обнаружить источник неприятного запаха. Некоторые жители предполагают, что резкий запах связан с тем, что в пруду находятся сине-зеленые водоросли.

Ранее мы писали, что сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу.

Фото: vk.com/frunz78