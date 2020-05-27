Четыре тюленя выпустили в Балтийское море после реабилитации

Все тюлени выздоровели и значительно поправились.

Сегодня, 27 мая, специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих отпустили на волю четырех тюленей. Одного из них, как рассказала пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" зовут Адмирал. Его назвали в честь фонтана, который предприятие восстановит в этом году.

Вместе с Адмиралом в залив вернулись еще три серых тюленя. Одна из них, Спинка, была покусана собаками и прошла через болезненное лечение. Вторую самку, Куземку, нашли в деревне в Ленобласти. Третий "выпускник" получил имя Лисий, так как был найден в Лисьем носу.

Животные реабилитировались, набрали нужный вес. Чтобы перевезти тюленей, понадобился спецтранспорт. Все животные быстро адаптировались к воде и уплыли.

Накануне в свободное плавание отправились еще три тюленя.

Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"