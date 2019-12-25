Экстракт обладает ярко выраженным защитным действием.

Специалисты "Вектора" создали средство от коронавируса из березового гриба. Об этом сказано в материале издания Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Учёные пришли к выводу, что водный экстракт "березового гриба" ограничивает распространение COVID-19.

Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2. цитата из материала

Отмечается, что экстракт обладает ярко выраженным защитным действием — при этом его токсичность минимальна. В "Векторе" отмечают, что, исходя из этого, можно ожидать создания на основе гриба противовирусных препаратов. Учёные уже подали заявку на изобретение ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2.

Специалисты рассказывают, что испытывали экстракт берёзового гриба на себе во время заболевания коронавирусом. По их словам, симптомы исчезали через 5-7 дней. Причина, считают специалисты "Вектора", в широким спектре биологически активных компонентов, появляющихся из-за тесного взаимодействия березы с грибом. Это влечёт противоопухолевую, цитостатическую, антибластическую активность.

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