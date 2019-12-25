Специалисты Россельхознадзора дали советы по выбору новогоднего дерева

Прежде всего эксперты советуют покупать елку на специализированных базарах.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям дали жителям региона советы по выбору новогодних елей, сосен или пихт. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.

Прежде всего, эксперты советуют покупать деревья на специализированных елочных базарах. У продавца, торгующего елками родом из другого региона страны, обязательно должны быть на руках карантинные сертификаты. Такие документы подтвердят безопасность и происхождение продукции

В сертификате должна содержаться информация о получателе, отправителе, месте выгрузки продукции, стране её происхождения и заключении о проведении карантинных исследований по выявлению карантинных объектов. пресс-служба Россельхознадзора

При покупке сосны или елочки стоит обратить внимание и на внешний вид дерева: хвоя должна быть яркой, в меру гибкой и эластичной, а также слегка маслянистой. Ствол у здорового дерева должен быть ровным, прямым и без трещин, а край сруба – чистым: черные окаймления означают болезнь или давнюю вырубку.

Также эксперты подчеркнули, что риск завоза нездоровых деревьев высок, поскольку на одной торговой точке могут соседствовать пихты и ели из разных регионов. Не во всех субъектах страны устанавливаются карантинные фитосанитарные зоны, поэтому лесные вредители, особенно жуки-усачи, путешествуют на хвойных деревьях.

Купить живую ель в Петербурге: адреса елочных базаров.

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