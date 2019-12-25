Купить живую ель в Петербурге: адреса елочных базаров

Во всех районах Северной столицы с 20 декабря открываются елочные базары. Приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые ветки любого размера можно будет более чем по 70 адресам. Работа базаров продлится вплоть до 31 декабря. С адресами можно ознакомиться на сайте Piter.TV.

Елочные базары 2020 Адмиралтейский район: - Старо-Петергофский проспект, участок 19 и 20 (у дома №50, лит. А); - набережная канала Грибоедова, участок 7; - площадь Тургенева, участок 7. Василеостровский район: - Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома №1, лит. А); - улица Нахимова, участок 27 (у дома №1, лит. А); - улица Кораблестроителей, участок №159 (у дома №21/1, лит. А); - Новосмоленская набережная, участок 33 (у дома №1, лит. А). Выборгский район: - 2-й Муринский проспект, участок 56; - проспект Луначарского, участок 83; - улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения; - улица Сикейроса, участок 17. Калининский район: - проспект Металлистов, у дома №59, лит. А; - улица Демьяна Бедного, (у дома №84/1, лит. А по проспекту Луначарского); - Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской; - проспект Просвещения, участок 105 (у дома №86/1, лит. А); - улица Ольги Форш, юго-западнее дома №15/1, лит. А по улице Ольги Форш; - Бестужевская улица, угол с улицей Замшина. Кировский район: - Автовская улица, участок 129 (у дома №3). Колпинский район: - Понтонный, улица Судостроителей, участок 1; - Понтонный, Заводская улица, напротив дома №18, лит. А (у ж/д платформы); - Колпино, бульвар Трудящихся, у дома №35. Красногвардейский район: - Пискаревский проспект, участок 69 и 73; - проспект Энергетиков, участок 1, (у дома №70/1, лит. А); - проспект Металлистов, участок 1, (у дома №19/30, лит. А); - улица Стахановцев, участок 1, (у дома №10/3, лит. А); - проспект Наставников, участок 64 (у дома №21, лит. А); - проспект Косыгина, участок 87 (у дома №17/1, лит. А); - шоссе Революции, участок 119 (у дома №33/1, лит. А); - Среднеохтинский проспект, участок 1 и 35; - проспект Металлистов, участок 1, (у дома №17, лит. А по шоссе Революции); - проспект Ударников, участок 1, (у дома №30/23, лит. А по Индустриальному проспекту); - проспект Энтузиастов, участок 1, (у дома №45/1, лит. А). Красносельский район: - проспект Ветеранов, участок 38 (у дома №140); - улица Тамбасова, участок 14 (у дома №4); - улица Адмирала Трибуца, участок 15; - проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома №35); - улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома №31). Кронштадтский район: - Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (у дома №12, лит. А). Московский район: - Новоизмайловский проспект, участок 147 (у дома №1); - Варшавская улица, участок 176 (у дома №94, лит. А); - улица Ленсовета, участок 174, (у дома №56, лит. А); - улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома №15, лит. А;) - Варшавская улица, участок 181 (у дома №29/1, лит. А); - Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома №42/1); - проспект Космонавтов, участок 168 (у дома №9/1, лит. А по Звездной улице); - Алтайская улица, участок 114 (у дома №18/19, лит. А); - Бассейная улица, участок 182 (у дома №65); - улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома №9/24, лит. А); - Краснопутиловская улица, участок 119 (у дома №96, лит. А); - Пулковское шоссе, участок 129 и 130; - Краснопутиловская улица, участок 133 (у дома №66/2) - Пулковская улица, участок 124 (у дома №2/1, лит. А); - проспект Юрия Гагарина, участок 175 (у дома №20/7, лит. А). Невский район: - улица Крыленко, участок 33 (у дома №21/1, лит. С1); - Искровский проспект, участок 20 (у дома №14); - улица Седова, участок 17 (у дома №99/1, лит. А). Петроградский район: - Пионерская улица, дом №2, угол с Большой Пушкарской улицей. Приморский район: - Туристская улица, участок 62 (пересечение со Школьной улицей); - проспект Сизова, участок 8 (пересечение с проспектом Королева). Пушкинский район: - Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома №17/4); - Пушкин, Оранжерейная улица, участок 12, (у дома 40А (автобусное кольцо)). Фрунзенский район: - Софийская улица, участок 221 (у дома №28, лит. А); - Бухарестская улица, участок 299 (у дома №31/1, лит. А); - Будапештская улица, участок 288 (у дома №49, лит. Б). После закрытия елочных базаров и завершения торговли предприниматели должны самостоятельно очистить территорию от елок. Фото: pixabay.com