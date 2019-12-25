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Купить живую ель в Петербурге: адреса елочных базаров
Сегодня, 12:49
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Alena_Zinovieva

Купить живую ель в Петербурге: адреса елочных базаров

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Во всех районах Северной столицы с 20 декабря открываются елочные базары. Приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые ветки любого размера можно будет более чем по 70 адресам. Работа базаров продлится вплоть до 31 декабря. С адресами можно ознакомиться на сайте Piter.TV.

Елочные базары 2020

Адмиралтейский район:

- Старо-Петергофский проспект, участок 19 и 20 (у дома №50, лит. А);

- набережная канала Грибоедова, участок 7;

- площадь Тургенева, участок 7.

Василеостровский район:

- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома №1, лит. А);

- улица Нахимова, участок 27 (у дома №1, лит. А);

- улица Кораблестроителей, участок №159 (у дома №21/1, лит. А);

- Новосмоленская набережная, участок 33 (у дома №1, лит. А).

 Выборгский район:

 - 2-й Муринский проспект, участок 56;

- проспект Луначарского, участок 83;

- улица Хошимина, пересечение с проспектом  Просвещения;

- улица Сикейроса, участок 17.

 Калининский район:

- проспект Металлистов, у дома  №59, лит. А;

- улица Демьяна Бедного, (у дома №84/1, лит. А по проспекту Луначарского);

- Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской;

- проспект Просвещения, участок 105 (у дома №86/1, лит. А);     

- улица Ольги Форш, юго-западнее дома №15/1, лит. А по улице Ольги Форш;

- Бестужевская улица, угол с улицей Замшина. 

Кировский район:

- Автовская улица, участок 129 (у дома №3).                               

Колпинский район:

- Понтонный, улица Судостроителей, участок 1;

- Понтонный, Заводская улица, напротив дома №18, лит. А (у ж/д платформы);

- Колпино, бульвар Трудящихся, у дома №35.

Красногвардейский район:

- Пискаревский проспект, участок 69 и 73;

- проспект Энергетиков, участок 1, (у дома №70/1, лит. А);  

- проспект Металлистов, участок 1, (у дома №19/30, лит. А);   

- улица Стахановцев,  участок 1, (у дома №10/3, лит. А);   

- проспект Наставников, участок 64 (у дома №21, лит. А);      

- проспект Косыгина, участок 87 (у дома №17/1, лит. А);       

 - шоссе Революции, участок 119 (у дома №33/1, лит. А);

- Среднеохтинский проспект, участок 1 и 35;

- проспект Металлистов, участок 1, (у дома №17, лит. А по шоссе Революции);  

- проспект Ударников, участок 1, (у дома №30/23, лит. А по Индустриальному проспекту);    

- проспект Энтузиастов, участок 1, (у дома №45/1, лит. А).

Красносельский район:

- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома №140);

- улица Тамбасова, участок 14 (у дома №4);  

- улица Адмирала Трибуца, участок 15;

- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома №35);       

- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома №31).                                           

Кронштадтский район:

- Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (у дома №12, лит. А).

Московский район:

- Новоизмайловский проспект, участок 147 (у дома №1); 

- Варшавская улица, участок 176 (у дома №94, лит. А);

- улица Ленсовета, участок 174, (у дома №56, лит. А);

- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома №15, лит. А;)  

- Варшавская улица, участок 181 (у дома №29/1, лит. А);  

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома №42/1);

- проспект Космонавтов, участок 168 (у дома №9/1, лит. А по Звездной улице);     

- Алтайская улица, участок 114 (у дома №18/19, лит. А);      

- Бассейная улица, участок 182 (у дома №65);                      

- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома №9/24, лит. А);

- Краснопутиловская улица, участок 119 (у дома №96, лит. А);            

- Пулковское шоссе, участок 129 и 130;

- Краснопутиловская улица, участок 133 (у дома №66/2)      

- Пулковская улица, участок 124 (у дома №2/1, лит. А);        

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (у дома №20/7, лит. А).      

Невский район:

- улица Крыленко, участок 33 (у дома №21/1, лит. С1);   

- Искровский проспект, участок 20 (у дома №14);   

- улица Седова, участок 17 (у дома №99/1, лит. А).

Петроградский район:

- Пионерская улица, дом №2, угол с Большой Пушкарской улицей.

                         

Приморский район:

- Туристская улица, участок 62 (пересечение со Школьной улицей);

- проспект Сизова, участок 8 (пересечение с проспектом Королева).

Пушкинский район:

- Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома №17/4);

- Пушкин, Оранжерейная улица, участок 12, (у дома 40А (автобусное кольцо)).

Фрунзенский район:

- Софийская улица, участок 221 (у дома №28, лит. А);

- Бухарестская улица, участок 299 (у дома №31/1, лит. А);

- Будапештская улица, участок 288 (у дома №49, лит. Б).

После закрытия елочных базаров и завершения торговли предприниматели должны самостоятельно очистить территорию от елок.   

Фото: pixabay.com

Теги: елочные базары, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи,

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