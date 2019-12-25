Купить живую ель в Петербурге: адреса елочных базаров

Елочные базары 2020
Адмиралтейский район:
- Старо-Петергофский проспект, участок 19 и 20 (у дома №50, лит. А);
- набережная канала Грибоедова, участок 7;
- площадь Тургенева, участок 7.
Василеостровский район:
- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома №1, лит. А);
- улица Нахимова, участок 27 (у дома №1, лит. А);
- улица Кораблестроителей, участок №159 (у дома №21/1, лит. А);
- Новосмоленская набережная, участок 33 (у дома №1, лит. А).
Выборгский район:
- 2-й Муринский проспект, участок 56;
- проспект Луначарского, участок 83;
- улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения;
- улица Сикейроса, участок 17.
Калининский район:
- проспект Металлистов, у дома №59, лит. А;
- улица Демьяна Бедного, (у дома №84/1, лит. А по проспекту Луначарского);
- Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской;
- проспект Просвещения, участок 105 (у дома №86/1, лит. А);
- улица Ольги Форш, юго-западнее дома №15/1, лит. А по улице Ольги Форш;
- Бестужевская улица, угол с улицей Замшина.
Кировский район:
- Автовская улица, участок 129 (у дома №3).
Колпинский район:
- Понтонный, улица Судостроителей, участок 1;
- Понтонный, Заводская улица, напротив дома №18, лит. А (у ж/д платформы);
- Колпино, бульвар Трудящихся, у дома №35.
Красногвардейский район:
- Пискаревский проспект, участок 69 и 73;
- проспект Энергетиков, участок 1, (у дома №70/1, лит. А);
- проспект Металлистов, участок 1, (у дома №19/30, лит. А);
- улица Стахановцев, участок 1, (у дома №10/3, лит. А);
- проспект Наставников, участок 64 (у дома №21, лит. А);
- проспект Косыгина, участок 87 (у дома №17/1, лит. А);
- шоссе Революции, участок 119 (у дома №33/1, лит. А);
- Среднеохтинский проспект, участок 1 и 35;
- проспект Металлистов, участок 1, (у дома №17, лит. А по шоссе Революции);
- проспект Ударников, участок 1, (у дома №30/23, лит. А по Индустриальному проспекту);
- проспект Энтузиастов, участок 1, (у дома №45/1, лит. А).
Красносельский район:
- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома №140);
- улица Тамбасова, участок 14 (у дома №4);
- улица Адмирала Трибуца, участок 15;
- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома №35);
- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома №31).
Кронштадтский район:
- Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (у дома №12, лит. А).
Московский район:
- Новоизмайловский проспект, участок 147 (у дома №1);
- Варшавская улица, участок 176 (у дома №94, лит. А);
- улица Ленсовета, участок 174, (у дома №56, лит. А);
- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома №15, лит. А;)
- Варшавская улица, участок 181 (у дома №29/1, лит. А);
- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома №42/1);
- проспект Космонавтов, участок 168 (у дома №9/1, лит. А по Звездной улице);
- Алтайская улица, участок 114 (у дома №18/19, лит. А);
- Бассейная улица, участок 182 (у дома №65);
- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома №9/24, лит. А);
- Краснопутиловская улица, участок 119 (у дома №96, лит. А);
- Пулковское шоссе, участок 129 и 130;
- Краснопутиловская улица, участок 133 (у дома №66/2)
- Пулковская улица, участок 124 (у дома №2/1, лит. А);
- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (у дома №20/7, лит. А).
Невский район:
- улица Крыленко, участок 33 (у дома №21/1, лит. С1);
- Искровский проспект, участок 20 (у дома №14);
- улица Седова, участок 17 (у дома №99/1, лит. А).
Петроградский район:
- Пионерская улица, дом №2, угол с Большой Пушкарской улицей.
Приморский район:
- Туристская улица, участок 62 (пересечение со Школьной улицей);
- проспект Сизова, участок 8 (пересечение с проспектом Королева).
Пушкинский район:
- Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома №17/4);
- Пушкин, Оранжерейная улица, участок 12, (у дома 40А (автобусное кольцо)).
Фрунзенский район:
- Софийская улица, участок 221 (у дома №28, лит. А);
- Бухарестская улица, участок 299 (у дома №31/1, лит. А);
- Будапештская улица, участок 288 (у дома №49, лит. Б).
После закрытия елочных базаров и завершения торговли предприниматели должны самостоятельно очистить территорию от елок.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все