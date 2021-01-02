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Специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга

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Результаты лабораторного исследования показали, что в водоеме превышена концентрация загрязняющих веществ, среди которых БПК5, ХПК, аммоний-ион, нефтепродукты, железо.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обследовало реку Славянка и ее притоки в связи с загрязнением. Был установлен источник химического запаха. Об этом сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ведомства.

Специалистами установлено, что загрязнение поступают в реку из ручья, в него – через выпуск сточных вод Слав-11, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербург". Решетка была забита мусором и растительностью. 

Результаты лабораторного исследования показали, что в водоеме превышена концентрация загрязняющих веществ, среди которых БПК5, ХПК, аммоний-ион, нефтепродукты, железо.

В настоящий момент устанавливаются причины попадания стоков в ручей и реку. После установления обстоятельств произошедшего примут процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что экологические службы Петербурга собрали за неделю более 6,4 тонн опасных отходов.

Видео: Телеграм / Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Теги: загрязнение реки, северо-западное региональное управление росприроднадзора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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