Специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга

Результаты лабораторного исследования показали, что в водоеме превышена концентрация загрязняющих веществ, среди которых БПК5, ХПК, аммоний-ион, нефтепродукты, железо.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обследовало реку Славянка и ее притоки в связи с загрязнением. Был установлен источник химического запаха. Об этом сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ведомства.

Специалистами установлено, что загрязнение поступают в реку из ручья, в него – через выпуск сточных вод Слав-11, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербург". Решетка была забита мусором и растительностью.

Результаты лабораторного исследования показали, что в водоеме превышена концентрация загрязняющих веществ, среди которых БПК5, ХПК, аммоний-ион, нефтепродукты, железо.

В настоящий момент устанавливаются причины попадания стоков в ручей и реку. После установления обстоятельств произошедшего примут процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что экологические службы Петербурга собрали за неделю более 6,4 тонн опасных отходов.

Видео: Телеграм / Северо-Западное Управление Росприроднадзора