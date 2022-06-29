Экологические службы Петербурга собрали за неделю более 6,4 тонн опасных отходов

Кроме того, проводились работы по ликвидации загрязнения водных объектов.

Городские аварийные экологические службы с 10 по 16 июля приняли около 400 сообщений, связанных с экологической безопасностью. Об этом рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты ГУП "Экострой" выполнили 23 выезда за указанный период и собрали 180 кг нефтесодержащих и 0,06 кг ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, проводились работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Вывезено 63 м3 отходов.

И, наконец, более 6,2 тонн опасных отходов приняли сотрудники организации от горожан. Среди них – батарейки и аккумуляторы, автомобильные покрышки, бытовая и оргтехника, химические отходы, люминесцентные и светодиодные лампы, лекарственные препараты, противогазы и их комплектующие и термометры.

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Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности