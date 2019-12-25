Специалисты Росприроднадзора проверили нефтяные разводы у Большеохтинского моста

Разводы могли появиться из-за дождей.

В четверг, 29 июля, Росприроднадзор провел проверку у Большеохтинского моста. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Петербуржцы в очередной раз заметили на Неве нефтяную пленку. Откуда она взялась, было неизвестно. Специалисты провели исследование и предположили, что разводы появились из-за дождей. Ливень мог смыть вещества с дорог в реку. Отмечается, что в ходе проверки эксперты обследовали акваторию также с помощью дронов. Убрали ли нефтяную пленку, не уточняют.

Ранее мы писали, что Неву в нескольких районах Петербурга очистили от нефтяных пятен.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию