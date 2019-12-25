Диета ограничивает от получения ультраскоростных удовольствий для того, чтобы дальше человек продолжал радоваться жизни.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что специалисты Петербурга рассказали о дофаминовом голодании. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Влада Титова отметила, что модное дофаминовое голодание нечто иное, как пост у христиан или же рамадан у мусульман. Диета ограничивает от получения ультраскоростных удовольствий для того, чтобы дальше человек продолжал радоваться жизни.

Специалисты считают, что после такого "голодания" дофаминовые рецепторы станут более чувствительными, после чего человек испытывает радость острее.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский онколог перечислил фрукты и овощи, которые нужно есть с кожурой.

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