В кожуре яблок содержится много витаминов А и С, а также кальций, калий, фосфор, железо и антиоксидантов.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что петербургский онколог перечислил фрукты и овощи, которые нужно есть с кожурой. Об этом сообщают РИА новости.

Как оказалось, в кожуре некоторых фруктов и овощей содержится больше витаминов, чем в мякоти. По словам специалиста, о составе можем многое сказать также цвет. Например, фиолетовый цвет баклажана означает, что в нем много антоцианов.

Онколог отметила, что также не стоит пренебрегать кожурой лимона и апельсина, так как она богата витамином C, клетчаткой и антиоксидантами. А вот в кожуре огурцов есть витамины группы В и бета-каротина.

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Фото:Pixabay