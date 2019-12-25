Специалисты центра им. Алмазова рассказали, как не заразиться коронавирусом

Поможет защититься от инфекции качественный сон.

Медики НМИЦ им. Алмазова в Петербурге сообщили, что защититься от коронавируса поможет крепкий сон. Именно он отвечает за иммунитет.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто отметил, что во время сна удаляются все метаболиты в мозге, а это помогает избежать многих болезней.

Короткий сон и сбитый режим приводят к падению иммунитета, и тогда человек становится подвержен инфекциям.

Исследования помогли установить, что у выспавшихся после вакцинации людей, был более выраженный иммунный ответ.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.

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