Эта помощь поможет наладить маршрутизацию, а также оказать конкретную помощь пациентам.

Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи коронавирусным пациентам. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, медики направятся в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку. Они помогут местным коллегам в лечении пациентов, заражённых COVID-19. Мурашко отметил, что в Карачаево-Черкесию поедут специалисты Минздрава совместно с медиками из Башкирии. На камчатке же, добавил Мурашко, уже работают московские бригады специалистов Минздрава под руководством заместителя главы ведомства.

Министр рассказал, что эта помощь поможет наладить маршрутизацию, а также оказать конкретную помощь пациентам.

Отметим, что о поездках специалистов Минздрава в регионы говорил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, федеральные медики уже совершили 16 выездов в 11 регионов.

Ранее Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса.

Видео: government.ru