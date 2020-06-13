Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

За весь период пандемии в России скончалось 6 829 пациентов с коронавирусом.

Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Слова министра приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что в стране наблюдается снижение числа инфицированных, однако уровень заболеваемости сохраняется. По словам меры гигиены, включая регулярное дезинфицирование и мытье рук и социальное дистанцирование, помогут получить "еще больший эффект снижения", в том числе "в условиях послабления определенных ограничительных мер".

На данный момент в стране зарегистрировано более 520 тысяч случаев заражения COVID-19. На сайте "стопкоронавирус.рф" говорится, что за весь период пандемии в России скончалось 6 829 пациентов с коронавирусом, от болезни вылечилось 274 641 больных.

Ранее мы писали о том, что Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель, которые отличаются от данных оперштаба за тот же период.

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