Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

За весь период пандемии в России скончалось 6 829 пациентов с коронавирусом.

В апреле скончалось 2 712 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Такие данные представил Росстат.

Согласно предоставленной статистике для 1660 зараженных, коронавирус стал основной причиной смерти.

Отметим, что данные Росстата почти в два раза выше показателей смертности, представленных оперативным штабом. Согласно его статистике на 1 мая в России умерли 1 169 человек.

На данный момент в стране зарегистрировано более 520 тысяч случаев заражения COVID-19. На сайте "стопкоронавирус.рф" говорится, что за весь период пандемии в России скончалось 6 829 пациентов с коронавирусом, от болезни вылечилось 274 641 больных.

Напомним, что ранее ВОЗ заявили о странных показателях смертности в РФ, на что позднее отреагировали в Кремле.

Видео: kremlin.ru