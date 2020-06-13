Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

В апреле скончалось 2 712 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Такие данные представил Росстат.
Согласно предоставленной статистике для 1660 зараженных, коронавирус стал основной причиной смерти.
Отметим, что данные Росстата почти в два раза выше показателей смертности, представленных оперативным штабом. Согласно его статистике на 1 мая в России умерли 1 169 человек.
На данный момент в стране зарегистрировано более 520 тысяч случаев заражения COVID-19. На сайте "стопкоронавирус.рф" говорится, что за весь период пандемии в России скончалось 6 829 пациентов с коронавирусом, от болезни вылечилось 274 641 больных.
Напомним, что ранее ВОЗ заявили о странных показателях смертности в РФ, на что позднее отреагировали в Кремле.
Видео: kremlin.ru
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