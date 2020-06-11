Разница в данных могла появится из-за того, что страны используют разные методики подсчётов.

В Кремле не считают показатели РФ по смертности от COVID-19 странными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет "Интерфакс".

Пескова попросили прокомментировать ранее озвученную позицию ВОЗ, в которой говорилось, что показатели смертности от коронавируса кажутся странными — из-за небольшого количества погибших по сравнению с другими странами.

Официальный представитель Кремля, что Роспотребнадзор находится в тесном контакте с ВОЗ.

Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, разница в данных могла появится из-за того, что страны используют разные методики подсчётов.

Ранее в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)