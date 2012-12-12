Специалисты "Ленсвета" на 50% восстановили сети электроснабжения после шторма

Аварийные бригады электриков к вечеру субботы ликвидировали более 160 обрывов линий наружного освещения.

В субботу, 23 октября, стало известно, что сотрудники "Ленсвета" восстановили на 50% поврежденные в результате шторма сети электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Специалисты отмечают, что наибольший объем работ пришелся на Курортный район, который принял на себя основной удар стихии. На Приморском шоссе, в Сестрорецке, Парголово и Левашово к 17:00 значительный объем восстановительных работ завершили. В этих районах с наступлением темноты зажглись фонари, а в Комарово, Репино, Зеленогорске остаются обесточенными, поскольку специалисты продолжают прокладывать новые линии проводов.

Аварийные бригады электриков к вечеру субботы ликвидировали более 160 обрывов линий наружного освещения. Восстановление сетей выполнили на 77 участках воздушных линий — работы шли в основном в Курортном районе, а также по ряду адресов Выборгского, Приморского, Кировского, Петродворцового и Красносельского районов. Отмечается, что еще 90 адресов находятся в работе.

Ранее в Комарово на пляже нашли вымытый снаряд времен войны. Специалисты установили, что перед ними – 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"