В Комарово на пляже нашли вымытый снаряд времен войны

Специалисты установили, что перед ними – 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В Курортном районе в субботу утром, 23 октября, на берегу нашли снаряд времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

В поселке Комарово на Приморском шоссе около дома №468 обнаружили боеприпас. На место обнаружения подозрительного предмета оперативно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты установили, что перед ними – 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, его вымыл из песка прошедший накануне шторм.

На полигоне в Ленинградской области сотрудники ОМОН уничтожили опасную находку.

Ранее за день в Петербурге и области нашли мины времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области