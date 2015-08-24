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В Комарово на пляже нашли вымытый снаряд времен войны
Сегодня, 18:16
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В Комарово на пляже нашли вымытый снаряд времен войны

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Специалисты установили, что перед ними – 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В Курортном районе в субботу утром, 23 октября, на берегу нашли снаряд времен войны. Об этом сообщили в  пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

В поселке Комарово на Приморском шоссе около дома №468 обнаружили боеприпас. На место обнаружения подозрительного предмета оперативно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты установили, что перед ними – 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
По предварительным данным,  его вымыл из песка прошедший накануне шторм. 

На полигоне в Ленинградской области сотрудники ОМОН уничтожили опасную находку. 

Ранее за день в Петербурге и области нашли мины времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Теги: боеприпас, война, находка, снаряд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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