За день в Петербурге и области нашли мины времен ВОВ

Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли мины на полигон, после чего уничтожили.

За день в Петербурге и области нашли мины времен Великой Отечественной войны. Сообщения о находках поступили в районе 17 часов. Об этом 19 октября рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Прохожий обнаружил снаряд, лежавший на газоне, на Вокзальной улице в городе Отрадное. Выяснилось, что находка представляет собой 50-миллиметровую минометную мину. Еще один боеприпас лежал в кустах во дворе дома №34 по улице Шелгунова в Невском районе. Это была минометная мина калибром 82 миллиметров.

Оба боеприпаса времён Великой Отечественной войны находились в состоянии сильной коррозии. Специалисты ОМОН Росгвардии вывезли мины на полигон, после чего уничтожили.

Ранее мы писали, что вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области