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Вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны
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Вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны

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Наряд Росгвардии передали опасные мины саперам для ликвидации.

В субботу, 9 октября, в Красносельском районе местный житель обнаружил снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Известно, что взрывчатка была найдена на берегу реки Дудергофка вблизи Авангардной улицы. Наряд обеспечил охрану опасной территории и до прибытия специалистов-саперов Росгвардии накрыл боеприпасы локализатором взрыва. Позже саперы увезли мины для ликвидации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге снова обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии

Теги: авангардная улица, дудергофка, минометные снаряды, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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