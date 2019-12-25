Вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны

Наряд Росгвардии передали опасные мины саперам для ликвидации.

В субботу, 9 октября, в Красносельском районе местный житель обнаружил снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Известно, что взрывчатка была найдена на берегу реки Дудергофка вблизи Авангардной улицы. Наряд обеспечил охрану опасной территории и до прибытия специалистов-саперов Росгвардии накрыл боеприпасы локализатором взрыва. Позже саперы увезли мины для ликвидации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге снова обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии