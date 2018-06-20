За март ГЖИ Петербурга выписала штрафов почти на 15 тысяч рублей

По результатам проверок было выдано 737 предписаний.

В марте 2019 года специалисты Государственной жилищной инспекции Петербурга провели 1370 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых было выдано 737 предписаний на устранение нарушений в области жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности эксперты ГЖИ составили 462 протокола об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 17 774,5 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что ЖКС оштрафовали на 50 тысяч рублей за установку стеклянной двери в "Доме Рожкова".

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