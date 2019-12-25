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Специалист спрогнозировал большой урожай черники в Ленобласти
Сегодня, 19:15
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Специалист спрогнозировал большой урожай черники в Ленобласти

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Больше всего ягод можно будет собрать во Всеволожском районе.

В Ленинградской в этом году обещают большой урожай черники. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте". 

Больше всего ягод можно будет собрать во Всеволожском районе. Специалист призвал местных жителей готовить ведра. 

Кроме того, Глазков отметил, что уже сейчас в лесах можно встретить большое количество комаров. С потеплением их станет еще больше.

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Фото: Pixabay

Теги: ленобласть природа, павел глазков, прогноз на урожай, урожай черники, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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