Специалист спрогнозировал большой урожай черники в Ленобласти

Больше всего ягод можно будет собрать во Всеволожском районе.

В Ленинградской в этом году обещают большой урожай черники. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

Больше всего ягод можно будет собрать во Всеволожском районе. Специалист призвал местных жителей готовить ведра.

Кроме того, Глазков отметил, что уже сейчас в лесах можно встретить большое количество комаров. С потеплением их станет еще больше.

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