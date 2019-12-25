Специалист раскритиковал идею замены второго пилота на виртуального

Специалист по безопасности полетов Александр Романов полагает, что инициативу рассматривают только лишь ради экономии.

Предложение заменить второго пилота на виртуального помощника в российских самолетах относится к "фантастическим проектам" и на деле не реализуемо. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Эксперт считает, что идею стали обсуждать лишь ради экономии. На деле же она противоречит нормам безопасности, поэтому пассажиры вряд ли согласятся на перелёт в случае, если роль второго пилота будет выполнять компьютер.

Я считаю, что это просто инициатива людей, которые слабо разбираются в авиации. Возможно, даже в компьютерах они слабо разбираются. Я уже не говорю про здравый смысл, которого здесь нет. Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов

По словам специалиста, в работе виртуального пилота могут произойти сбои. В этом случае нагрузка полностью ляжет на капитана корабля. Кроме того, существующие схемы на случай нештатных ситуаций при полетах разработали, учитывая нахождение на бору двух пилотов, добавил эксперт.

Ранее мы сообщили о том, что Минтруд предложил ввести социальное страхование для самозанятых.

Фото: Pxhere