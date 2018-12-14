Эксперт не рекомендует пить шампанское с накрашенными губами

Также специалист рассказала, как выбрать хорошее шампанское.

Cпециалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова рекомендовала женщинам не пить шампанское с накрашенными губами. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

Специалист отметила, что в состав помад часто входят силиконы, а они нейтрализуют все ценные качества шампанских вин.

Также Валентин Семенова рассказала, как выбрать хорошее шампанское. На бутылке обязательно должно быть слово "шампанское и указан сорт винограда. Самый качественный напиток отмечен маркировкой Cuvee. В составе должны отсутствовать любые красители и ароматизаторы.

Не менее чем за два часа перед подачей шампанское нужно охладить до +7-9 градусов. При комнатной температуре из напитка выделяется много газа и теряется вкус. Если температура будет очень низкая, вкус тоже может быть иным.

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