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Специалист комитета здравоохранения Ленобласти рассказал от темпах вакцинации в регионе
Сегодня, 12:14
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Специалист комитета здравоохранения Ленобласти рассказал от темпах вакцинации в регионе

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По мнению врача-инфекциониста, условий для коллективного иммунитета в Ленобласти недостаточно.

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Ковеленов поделился данными о проведении в Ленинградской области вакцинанции от коронавируса и формировании в регионе коллективного иммунитета к инфекции нового типа. По словам специалиста, на 17 июня можно говорить примерно о 14% ленинградцев, прошедших два этапа вакцинации - то есть, получивших 1-й компонент вакцины и через 21 день - 2-й компонент. 

Примерное количество переболевших COVID-19 в Ленинградской области внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета здравоохранения оценил в 10% от всего населения. Таким образом, приобретенный естественным или искусственным путем иммунитет должен быть у 25% ленинградцев. Однако для успешной борьбы с вирусом должны быть иммунизированы хотя бы 60%. Для создания коллективного иммунитета условий все еще недостаточно, и население остается крайне уязвимым к коронавирусу и его новым штаммам. Слова специалиста приводит издание ЛенТВ24. 

Ранее выяснилось, что у половины добровольцев, привившихся вакциной "ЭпиВакКорона", через 9 месяцев не появились антитела к коронавирусу. 

Фото: Pixabay

Теги: вакцинация, ковеленов алексей, коллективный иммунитет, коронавирус, ленобласть, прививка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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