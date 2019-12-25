Специалист комитета здравоохранения Ленобласти рассказал от темпах вакцинации в регионе

По мнению врача-инфекциониста, условий для коллективного иммунитета в Ленобласти недостаточно.

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Ковеленов поделился данными о проведении в Ленинградской области вакцинанции от коронавируса и формировании в регионе коллективного иммунитета к инфекции нового типа. По словам специалиста, на 17 июня можно говорить примерно о 14% ленинградцев, прошедших два этапа вакцинации - то есть, получивших 1-й компонент вакцины и через 21 день - 2-й компонент.

Примерное количество переболевших COVID-19 в Ленинградской области внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета здравоохранения оценил в 10% от всего населения. Таким образом, приобретенный естественным или искусственным путем иммунитет должен быть у 25% ленинградцев. Однако для успешной борьбы с вирусом должны быть иммунизированы хотя бы 60%. Для создания коллективного иммунитета условий все еще недостаточно, и население остается крайне уязвимым к коронавирусу и его новым штаммам. Слова специалиста приводит издание ЛенТВ24.

Ранее выяснилось, что у половины добровольцев, привившихся вакциной "ЭпиВакКорона", через 9 месяцев не появились антитела к коронавирусу.

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