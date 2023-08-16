Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале

В ГУ МЧС рассказали о состоянии пациентов.

Российский самолет Ил-76 МЧС доставил на территорию подмосковного аэропорта "Раменское" 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщили представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Заместитель начальника отряда Центроспас Игорь Якиревич уточнил, что состояние пациентов на данный момент медики читают удовлетворительным. Они не фиксируют ухудшения. В списке раненых есть трое несовершеннолетних, а шестеро находятся на аппаратах ИВЛ (Искуственной вентиляции легких).

Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения минздрава России в клиники Москвы. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что вечером 14 августа на окраине города Махачкала загорелся автомобильный сервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. На текущий момент жертвами трагедии считаются 35 человек, госпитализированы 63 человека, в том числе 16 детей. По факту инцидента ведется уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследованием занимается СК РФ.

На Восточной электрической подстанции Всеволожского района Ленобласти горит трансформатор.

Фото и видео: ГУ МЧС России