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На Восточной электрической подстанции Всеволожского района Ленобласти горит трансформатор

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Дым можно увидеть из разных районов Петербурга.

Во вторник, 15 августа, на Восточной электрической подстанции Всеволожского района Ленобласти произошел пожар – вспыхнул трансформатор. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Заневского городского поселения.

Горение случилось в деревне Новосергиевка. Дым можно увидеть из разных районов Петербурга.

На место прибыли сотрудники МЧС и подразделения Леноблпожспас. Детали произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Василеостровском районе Петербурга горела однокомнатная квартира.

Видео: Телеграм / SPB TOP NEWS

Теги: всеволожский район ленобласти, электрическая подстанция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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