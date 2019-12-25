Спецборт МЧС прибыл в Читу для транспортировки больного младенца в Петербург

Сейчас мальчик находится в краевой детской клинической больнице.

В воскресенье, 20 декабря, в Читу прибыл спецборт, который доставит тяжело больного младенца в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

В настоящий момент младенец находится в краевой детской клинической больнице. Его решено госпитализировать после телемедицинской консультации со специалистами из Петербурга.

У мальчика порок сердца. Обычно детей с таким заболеванием перевозят в федеральные медицинские центры привычными для всех рейсами в сопровождении медработников.

Ранее мы сообщали о том, что количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%.

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