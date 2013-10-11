Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

В самолете врачи следят за состоянием 25 человек.

Специальный борт российского экстренного ведомства доставит из Белгорода в Москву 25 пациентов, которые пострадали во время ракетного удара Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы ГУ МЧС по региону. Известно, что в настоящее время борт Ил-76 МЧС уже вылетел в столицу. Медики из отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи и сотрудники министерства по здравоохранению сопровождают и оказывают людям помощь во время рейса. Уточним, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными модулями, аппаратами искусственной вентилляции легких (ИВЛ) и кардиомониторами.

В праздники все службы "Мостотреста" работают круглосуточно.

Фото и видео: ГУ МЧС России