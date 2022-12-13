Петербург возглавил рейтинг городов с самым вкусным кофе

Свой голос за город отдали 37% кофеманов.

Северная столица возглавила рейтинг российских городов, где варят самый вкусный кофе. Об этом информирует пресс-служба комитета по развитию туризма со ссылкой на популярный сервис бронирования.

Свой голос за Петербург отдали 37% кофеманов. Как отмечают авторы исследования, такой итог был предсказуем с учётом того, что напиток в Россию привёз Пётр I, а первая в стране кофейня на Троицкой площади в 1720 году.

На данный момент в городе работает бесчисленное количество кофеен на любой вкус. Как отмечают сотрудники музея кофе, в городе издавна предпочитали заваривать этот напиток покрепче. При приготовлении одной чашки кофе для Екатерины II использовалось 80 г молотых зерен. Императрица выпивала до пяти таких чашек в день.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах.

Фото: Piter.TV