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Петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах
Сегодня, 19:29
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Петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах

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Средний чек оценивается в 500 рублей.

Петербуржцы смогут купить еду и напитки сети "Буше" в вендинговом аппарате компании. Его установили в бизнес-центре Renaissance Plaza на улице Марата.

Желающие смогут купить супы, салаты, сэндвичи, выпечку и напитки. Средний чек оценивается в 500 рублей, что сопоставимо с ценами в заведениях "Буше", пишет "Коммерсант". Если аппараты будут популярны, их количество увеличат.

Ранее скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка. На билборде изобразили красное сердце и написали слоган: "Есть настоящее". Ранее напротив платформы висела реклама с надписью" "Для шага вперед", что вызвало недоумение в петербуржцев. Рекламщики при создании слогана не учли тот факт, что плакат повесят около путей метро.  По мнению участников обсуждения, такой слоган может подтолкнуть к импульсивному действию.

Фото: pxhere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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