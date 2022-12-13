Петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах

Средний чек оценивается в 500 рублей.

Петербуржцы смогут купить еду и напитки сети "Буше" в вендинговом аппарате компании. Его установили в бизнес-центре Renaissance Plaza на улице Марата.

Желающие смогут купить супы, салаты, сэндвичи, выпечку и напитки. Средний чек оценивается в 500 рублей, что сопоставимо с ценами в заведениях "Буше", пишет "Коммерсант". Если аппараты будут популярны, их количество увеличат.

Ранее скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка. На билборде изобразили красное сердце и написали слоган: "Есть настоящее". Ранее напротив платформы висела реклама с надписью" "Для шага вперед", что вызвало недоумение в петербуржцев. Рекламщики при создании слогана не учли тот факт, что плакат повесят около путей метро. По мнению участников обсуждения, такой слоган может подтолкнуть к импульсивному действию.

Фото: pxhere

