Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

Ветеринары помогли Монеточке, которая была обезвожена из-за застрявшей в пасти банки.

Спасенную в Диксоне Красноярского края белую молодую медведицу московские ветеринары отпустили с запасом рыбы в естественную среду обитания. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Норникель". Они напомнили, что дикий зверь пришел за помощью к людям из-за того, что в его пасти застряла жестяная банка из-под сгущенки. Накануне глава Росприроднадзора Светлана радионова отметила, что животное спасено, опасный предмет из пасти медведя извлечен. Оказалось, что "пострадавшая" порезала себе язык, но в скором времени он заживет, так как мышца не была затронута.

Напомним, что столичные ветеринары 21 июля прибыли в Норильск. Вертолет, доставивший врачей в Диксон, предоставила компания "Норникель". На городском Механическом заводе компании была изготовлена специальная клетка для безопасной транспортировки животного. Эксперты нашли обезвоженное животное в трех километрах от аэропорта Диксона. При помощи единственного выстрела зверя удалось усыпить, после чего за 10 минут спасатели удалили банку изо рта медведя.

Пострадавшую назвали Монеточкой. Ее транспортировали на 60-100 км от Диксона в естественную среду обитания. Ветеринары оставили на первое время зверю запас рыбы, так как животное пока что не может самостоятельно охотиться.

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Фото и видео: Telegram / Норникель