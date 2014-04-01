В Минприроды прокомментировали ситуацию с медведем в Заполярье

Как считает эксперт ведомства, звери все чаще ищут еду на помойках и привыкают к человеческой пище.

В СМИ активно обсуждают случай с белым медведем на острове Диксон, пасть которого застряла в банке сгущенки. Причины, по которым инцидент мог произойти, бъяснил телеканалу "360" замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Алексей Вайсман.

Специалист отметил, что в последнее время дикие животные все чаще добывают себе пропитание на помойках, где они вполне могут наткнуться на опасные ёмкости. В данном случае медведь уже привык к человеческой пище, а значит он плохо ориентируется в естественной среде и отвык от рыбной ловли.

Это беда для медведей. Они привыкают к этому необычному насыщенному вкусу человеческой еды, это их отваживает от нормального питания. Из-за этого они не нагуливают нормального подкожного жира. Есть еще и фактор стресса. Алексей Вайсман, заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля

Кроме того, по мнению Вайсмана, спасатели должны поторопиться, чтобы помочь мишке.

Скорее всего, уже начались воспалительные процессы. Дальше уже встает вопрос, насколько он может самостоятельно питаться. Скорее всего, у него инфекция по всей пасти, раз он несколько дней с железякой ходит, вцепившейся ему в язык. Явно дергался, пытался снять. Алексей Вайсман, заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля

Ранее мы сообщили о том, как зоологи подготовились к спасению медведя.

Фото: Telegram / Светлана Радионова