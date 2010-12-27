В день акции "Час Земли" на свободу выпустили спасенного от ворон филина

Редкая птица снова оказалась в дикой природе после нескольких месяцев реабилитации.

24 марта в поддержку ежегодной международной экологической акции "Час Земли" в заказнике "Сестрорецкое болото" на свободу выпустили, спасенного от ворон, филина.

Как сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, редкую птицу спасли 27 ноября прошлого года. Филин достаточно быстро смог восстановить силы после того, как на него набросилась стая ворон. Беднягу заметили неравнодушные петербуржцы, которые вовремя вызвали МЧС. Птицу достали из Финского залива и передали ветеринарам.

Спустя четыре месяца птица, занесенная в Красную книгу, готова снова отправиться в дикую природу. Орнитологи подчеркнули, что крылатых необходимо выпускать на волю, чтобы они смогли восстановить популяцию.

Напомним, в 2018 году "Час Земли" провели по всей планете уже в 11-й раз. На один час с 20:30 до 21:30 жители Земли выключили всю электронику, чтобы показать свое неравнодушное отношение к будущему нашей природы. Так, в Москве было сэкономлено 112 МВт электроэнергии.

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Фото: Комитет по природопользованию