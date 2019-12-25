Петербург примет участие в акции "Час Земли"

Организаторы мероприятия приглашают петербуржцев присоединиться к акции.

Петербург 26 марта поддержит "Час Земли" выключением подсветки главных городских зданий и концертом. Тема российского "Часа Земли" 2022 – "Экологический туризм". Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

В 19:30 на стрелке Васильевского острова состоится масштабная акция, в котором примут участие активисты, волонтеры, студенты и неравнодушные горожане.

В 20:30 в Петербурге на час погаснет подсветка зданий на стрелке Васильевского острова. Без светового оформления также останутся более 40 городских сооружений, в том числе будет отключена подсветка Дворцового, Троицкого, Благовещенского мостов.

Организаторы мероприятия приглашают петербуржцев присоединиться к акции. Для этого необходимо выключить свет в квартире на один час.

Ранее "Ленсвет" запустил в центре Петербурга экспериментальную подсветку для пешеходного перехода.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет" (архив)