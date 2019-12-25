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Футбольный клуб "Зенит" поддержал международную акцию "Час Земли"
Сегодня, 21:51
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kraratau27

Футбольный клуб "Зенит" поддержал международную акцию "Час Земли"

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С 20:30 до 21:30 в "Газпром Арене" отключили свет в знак неравнодушия к планете.

"Зенит" погасил огни на домашнем стадионе в  поддержку акции "Час Земли". В течение 60 минут не горел свет в "Газпром Арене". Об этом сообщили в пресс-службе команды 27 марта.

"Час Земли" - это экологическая акция, которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Миллионы людей со всей планеты выключают свет в своих домах на 60 минут. Это жест ответственного отношения к природе. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе Петербурга будут ликвидированы две несанкционированные свалки.

Фото: pixabay

 

Теги: петербург, час земли
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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