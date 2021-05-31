В Петербурге на час отключали подсветку центральных мостов и достопримечательностей

Инициатором акции является Всемирный фонд дикой природы.

В Петербурге 26 марта прошла всемирная акция "Час Земли". Подсветку зданий и мостов отключили с 20:30 и 21:30. Экологическая акция призвала напомнить об ограниченности ресурсов планеты.

На час сотрудники "Ленсвета" отключили подсветку Дворцового, Троицкого, Благовещенского и Биржевого мостов. Частично погасли Петропавловская крепость, Адмиралтейство и стрелка Васильевского острова. Кроме того, без освещения остались фасады Академии художеств, Эрмитажа, Троицкого собора, Меншиковского дворца.

Перед акцией на стрелке Васильевского острова прошла развлекательная программа с файер-шоу.

Видео и фото: Мария Шпинева для Piter.tv