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В Петербурге на час отключали подсветку центральных мостов и достопримечательностей

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Инициатором акции является Всемирный фонд дикой природы.

В Петербурге 26 марта прошла всемирная акция "Час Земли". Подсветку зданий и мостов отключили с 20:30 и 21:30. Экологическая акция призвала напомнить об ограниченности ресурсов планеты.

На час сотрудники "Ленсвета" отключили подсветку Дворцового, Троицкого, Благовещенского и Биржевого мостов. Частично погасли Петропавловская крепость, Адмиралтейство и стрелка Васильевского острова. Кроме того, без освещения остались фасады Академии художеств, Эрмитажа, Троицкого собора, Меншиковского дворца.

Перед акцией на стрелке Васильевского острова прошла развлекательная программа с файер-шоу.

Видео и фото: Мария Шпинева для Piter.tv

Теги: подсветка, час земли, экологическая акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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