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Санкт-Петербург разыскивает новую императрицу
Сегодня, 12:08
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nadiputintseva
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Санкт-Петербург разыскивает новую императрицу

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На помощь позвали экстрасенсов

В Культурной столице решили выбрать новую императрицу. Специально для этого пройдет конкурс для девушек всех возрастов под названием "Императрица Северной столицы". Чтобы точно найти ту самую, организаторы решили прибегнуть к помощи экстрасенсов.

Известно, что конкурс красоты и талантов пройдет в театра на Коломенской. 10 барышень должны продемонстрировать свои таланты и способности. Стоит отметить, что императрицы XXI века должны сами сшить себе платье, которое тоже подвергнется оценке строгого жюри.

Кстати о судьях. Организаторы конкурса решили пригласить на помощь финалистов тв-шоу "Битва Экстрасенсов". Среди них будет и победитель последнего сезона Свами Даши. Оценивать петербургских  красавиц будут также артисты, бизнесмены, дизайнеры и общественные деятели.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что губернатор Петербурга поздравил с 60-летием Николая Поздеева.

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Теги: императрица северной столицы , конкурс красоты , новости спб
Категории: Новости СПб

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