Губернатор Петербурга поздравил с 60-летием Николая Поздеева

Полтавченко поблагодарил заслуженного артиста за его талант и пожелал благополучия и новых успехов.

25 марта свой юбилей празднует заслуженный артист России Николай Поздеев. С 60-летием актера Театра эстрады им. А. И. Райкина поздравил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как рассказали в пресс-службе администрации главы города, в поздравлении Полтавченко отметил, что актер прославился не только в Культурной столице, но и во всей России. Губернатор подчеркнул, что Поздеев является гарантом успеха любого концерта и телепередачи благодаря своим шуткам и блестящей импровизации.

Ваш уникальный голос придает особую торжественность крупным городским событиям и мероприятиям, делает их интересными и незабываемыми Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы также выразил признание артисту за то, что тот в ходе своей преподавательской деятельности передает свои знания и опыт молодому поколению. Также губернатор пожелал актеру крепкого здоровья, благополучия, а также оптимизма и новых успехов.

Фото: ВКонтакте / Николай Поздеев