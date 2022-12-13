Дорожники в Ленобласти спасли прыгнувшую под фрезу жабу

Земноводное обнаружили во время работ на трассе от Киришей до Глажево.

В Ленобласти во время ремонтных работ на трассе от Киришей до посёлка Глажево была спасена жаба. Земноводное пыталось заскочить под фрезу, снимающую старое покрытие. Об этом сообщили дорожники региона в официальном Telegram-канале.

Специалисты заметили жабу, когда она пыталась перескочить дорогу. У неё не получилось сделать это в 2 прыжка, поэтому её едва не придавила дорожная техника.

Во время пересечения земноводным трассы работала фреза, которая необходима для переламывания ям. Дорожники пришли малютке на помощь и пересадили её в безопасное место.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 25 тыс. жителей Ленобласти проголосовали за лучшие проекты благоустройства.

Фото: Telegram / Dorogi_lo