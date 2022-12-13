Свыше 25 тыс. жителей Ленобласти проголосовали за лучшие проекты благоустройства

На первое место вышел проект, который намерены осуществить в Подпорожье.

До конца мая в Ленобласти продолжат выбирать лучшие проекты благоустройства общественных территорий в населённых пунктах региона. Сейчас свои голоса за фаворитов голосование отдали свыше 25 тыс. ленинградцев. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент первое место по числу голосов занимает проект набережной реки Свирь, который воплощают в Подпорожье. Второе место отдано Отрадному с Яблоневой аллеей, а третье заняли Бугры с обновлённым сквером Порошки. Меньше всего голосов за благоустройство поступило от жителей Кудрово, Волхова и Соснового Бора.

Напомним, что дизайн-проекты, набравшие большее количество голосов, будут реализованы в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды". Проголосовать можно на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что на майские в Ленобласти пустят дополнительные электрички.

Фото: Правительство Ленобласти