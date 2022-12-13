На майские в Ленобласти пустят дополнительные электрички

Появится новый водный экскурсионный маршрут в музей Прорыв и крепость Орешек. Он начнет работать с 5 мая.

С 29 апреля по 1 мая будет действовать специальное расписание в области. Об этом рассказали 25 апреля в пресс-службе администрации Ленобласти.

Появится новый водный экскурсионный маршрут в музей Прорыв и крепость Орешек. Он начнет работать с 5 мая.

Электрички 29 и 30 апреля, а также с 6 по 8 мая будут работать по субботнему графику, 1 и 9 мая – по расписанию воскресенья.

Кроме этого, запустят в регионе запустят три сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрута: № 468 "СМ "Восход" - станция метро "Улица Дыбенко", № 515 "Садоводство "Сады" - станция метро "Ломоносовская", № 596К "д. Кобона станция метро "Улица Дыбенко".

Ранее движение в центре Петербурга перекроют на время репетиции Парада Победы. Аналогичные ограничения будут действовать 8 и 9 мая.

Фото: piter.tv

