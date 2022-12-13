Движение в центре Петербурга перекроют на время репетиции Парада Победы

Аналогичные ограничения будут действовать 8 и 9 мая.

Репетиции Парада Победы пройдут в Петербурге 27 апреля, 4 и 7 мая. На это время в центральной части города будут введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

Так, 27 апреля и 4 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрывать ряд улиц. Речь идёт об участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также о Миллионной улице, проезде у дома №4 и дома №6-8 на Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной и Дворцовому проезду. Кроме того, перекрыты будут Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Аналогичные ограничения будут действовать 8 и 9 мая в период с 15:00 до 23:00.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят автобусные маршруты до городских кладбищ.

Фото: Piter.TV