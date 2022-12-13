В Петербурге усилят автобусные маршруты до городских кладбищ

Изменения вступят в силу на Радоницу, 25 апреля.

На Радоницу (общецерковный день поминовения усопших), 25 апреля 2023 года, в Северной столице будут усилены маршруты автобусов на городских кладбищах. В это время православные горожане смогут посетить погосты, а также убраться на могилах близких и почтить их память. О временных изменениях сообщила пресс-служба Комтранса Петербурга.

Маршруты усилят до Южного, Северного, Казанского и Иликовскому кладбищ, а также до кладбища у крематория. Так, до Южного кладбища будет возможно будет доехать на автобусах № 147 от метро "Московская", а также на автобусе № 195 от "Проспекта Ветеранов" и на автобусе №377 от Царского села. От метро "Московская" временно будет следовать экспресс-маршрут №2М.

До Северного кладбища увеличат чаще поедут автобусы №398 от Парголово и №397 от станции метро "Проспект Просвещения". К кладбищу у крематория можно будет быстрее добраться на автобусе №138 от "Площади Мужества", а до Иликовского кладбища будет следовать усиленный маршрут №347 от станции Ораниенбаум. Наконец, до Казанского кладбища возможно доехать на маршруте №382 от Царского Села.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга планируют запустить тактовое движение до Ораниенбаума.

Фото: Piter.TV