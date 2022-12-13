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Из Петербурга планируют запустить тактовое движение до Ораниенбаума
Сегодня, 20:16
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Из Петербурга планируют запустить тактовое движение до Ораниенбаума

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До конца года подобное движение запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и на Красносельской линии.

В Петербурге рассмотрят возможность запуска нового тактового движения электричек. Об этом 18 апреля рассказал председатель комтранса Валентин Енокаев. 

За минувший год железнодорожным транспортом пригородного сообщения перевезли 20,6 млн льготников. В прошлом году также запустили тактовое движение электричек в Павловск — это привело к росту пассажиропотока на 20 %. В связи с этим до конца года подобное движение запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и на Красносельской линии.

Ранее поезд Петербург – Евпатория с 27 апреля курсирует ежедневно. Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток.

Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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