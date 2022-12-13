Из Петербурга планируют запустить тактовое движение до Ораниенбаума

До конца года подобное движение запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и на Красносельской линии.

В Петербурге рассмотрят возможность запуска нового тактового движения электричек. Об этом 18 апреля рассказал председатель комтранса Валентин Енокаев.

За минувший год железнодорожным транспортом пригородного сообщения перевезли 20,6 млн льготников. В прошлом году также запустили тактовое движение электричек в Павловск — это привело к росту пассажиропотока на 20 %. В связи с этим до конца года подобное движение запустят в направлениях Выборга, Ораниенбаума и на Красносельской линии.

Ранее поезд Петербург – Евпатория с 27 апреля курсирует ежедневно. Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток.

Фото: Piter.tv

