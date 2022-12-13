Поезд Петербург – Евпатория с 27 апреля курсирует ежедневно

Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток.

С 27 апреля поезда из Петербурга в Евпаторию будут курсировать каждый день. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Состав будет отправляться из Северной столицы в Евпаторию в 19:16. Прибывать в пункт назначения поезд будет в 13:50. На дорогу уйдет полтора дня.

В обратную сторону состав будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Поезд остановится в Твери, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток. Ограничения связаны с работами на Крымском мосту.

Ранее на Piter.tv: с 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту.

Фото: Телеграм / СПб-Главный