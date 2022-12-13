  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд Петербург – Евпатория с 27 апреля курсирует ежедневно
Сегодня, 20:10
161
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Поезд Петербург – Евпатория с 27 апреля курсирует ежедневно

0 0

Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток.

С 27 апреля поезда из Петербурга в Евпаторию будут курсировать каждый день. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Состав будет отправляться из Северной столицы в Евпаторию в 19:16. Прибывать в пункт назначения поезд будет в 13:50. На дорогу уйдет полтора дня.

В обратную сторону состав будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Поезд остановится в Твери, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Глубина продажи билетов на поезд составляет 45 суток. Ограничения связаны с работами на Крымском мосту. 

Ранее на Piter.tv: с 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту.

Фото: Телеграм / СПб-Главный

Теги: крым, отдых, петербург евпатория, поезд, поезда, путешествие в крым, ржд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии