С 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту

Рейсы из Петербурга в Джакарту возобновят с 26 апреля. Пассажиры смогут улететь из Пулково в столицу Индонезии. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".
Авиаперевозки будет осуществлять Uzbekistan Airways. Перелеты стали возможными благодаря стыковкам в аэропорту Ташкента.
Отметим, что перелет из Петербурга в Джакарту предполагает пересадку в Ташкенте. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.
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Фото: Piter.tv
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