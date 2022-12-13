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С 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту
Сегодня, 13:15
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С 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту

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Авиаперевозки будет осуществлять Uzbekistan Airways.

Рейсы из Петербурга в Джакарту возобновят с 26 апреля. Пассажиры смогут улететь из Пулково в столицу Индонезии. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Авиаперевозки будет осуществлять Uzbekistan Airways. Перелеты стали возможными благодаря стыковкам в аэропорту Ташкента.

Отметим, что перелет из Петербурга в Джакарту предполагает пересадку в Ташкенте. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.

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Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, джакарта, пулково, самолет, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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