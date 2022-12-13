С 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту

Авиаперевозки будет осуществлять Uzbekistan Airways.

Рейсы из Петербурга в Джакарту возобновят с 26 апреля. Пассажиры смогут улететь из Пулково в столицу Индонезии. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Авиаперевозки будет осуществлять Uzbekistan Airways. Перелеты стали возможными благодаря стыковкам в аэропорту Ташкента.

Отметим, что перелет из Петербурга в Джакарту предполагает пересадку в Ташкенте. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.

Ранее на Piter.tv: "Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран: мнение экспертов.

Фото: Piter.tv